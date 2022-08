Montero: No jugamos final porque Nacional y Junior vinieron a hacer tiempo

Álvaro Montero, portero y referente del actual plantel de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a su buen momento y al del cuadro azul, la lucha por conseguir el título, la Selección Colombia e hizo una crítica sobre la manera de competir actualmente en la Liga colombiana.

Su registro a nivel mundial

Como no podía ser de otra manera, el guardameta guajiro habló sobre su marca de 23 vallas invictas en el año, la cual lo tiene como uno de los dos arqueros que más partidos ha sacado su puerta en cero en el mundo: "impresionado por todo lo que han conllevado esta situación" y añadió sobre la mejoría de su nivel tras su paso por Tolima a Millonarios: "siempre hay espacios para mejorar, basándonos siempre en el trabajo fuerte y disciplinado".

Su poco protagonismo en algunos partidos

"Eso es un punto que con el profe Gamero discutimos y conversamos bastante. Yo entiendo la posición de Millonarios como club, como un equipo que tiene una idea consolidada y obviamente vas a encontrar puntos importantes. Si tú ves todos los partidos resalta (Daniel) Ruiz, resalta Mackalister (Silva), (Carlos) Gómez, Larry (Vásquez), (Juan Caros) Pereira, (Andrés) Llinás, (Juan Pablo) Vargas... entonces cuando tienes un esquema donde hay bastantes artífices de muy buen fútbol, va a ser difícil que tu arquero sea protagonista, en el sentido que te van a llegar cinco o seis veces, pero es muy difícil, un partido tiene que ser desastroso para que nos pase eso estando en Millonarios".

Al respecto añadió: "hay situaciones o jugadas puntuales que en todos los partidos determinan un juego, si tú tienes en un partido apretado 0-0 un mano a mano con un rival y tú sacas un balón, eso implica que tu equipo se llena de confianza, esto también es una situación anímica que a la larga es un complemento de toda la base de jugadores que tenemos".

Del proceso de Millonarios y el respaldo a Gamero

"Primero, como yo se lo he dicho al profe y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, felicitar al profe porque no todo entrenador hubiese asumido hacerse cargo de Millonarios en el momento que él llegó, porque era una situación hostil, por decirlo así; segundo, yo sí pienso y soy fiel creyente de que el camino es consolidar proyectos deportivos en el fútbol colombiano, porque eso abarca muchas situaciones".

"No es solamente pelear por un campeonato, sino estructurar un modelo de juego, poder potenciar jugadores, tener una continuidad con una base de jugadores capaz de disfrutar ese momento, es una cuestión que lleva mucho tiempo y desafortunadamente para nuestro fútbol eso se hace muy difícil porque los clubes no entienden eso, a veces tienen el afán de jugar bien seis meses, quedar campeón y después se le viene una época de un año, un año y medio en la que desaparecen porque no tienen algo sólido construido. Por lo que entiendo yo del fútbol, el camino es estructurar proyectos independientemente del club en el que lo intenten armar, para poder consolidar una buena base", añadió.

¿Cómo llevar a los jugadores jóvenes?

"Se tiene que armar una estructura, por decirlo así. Digamos, el líder de todo el proyecto es el profe Gamero junto a las directivas del club, pero hoy Millonarios cuenta con psicólogos que te ayudan a llevar ese momento, es una parte positiva fuera de la cancha. Macka, Luis Carlos (Ruiz), yo, que hemos tenido un poco más de vivencia que ellos, en el poco tiempo que le llevamos adelantados en el fútbol a ellos, intentamos que ellos mantengan ese equilibrio de decir 'somos buenos jugadores pero trabájate bien, no hemos ganado nada aún', no te creas el cuento cuando eres el mejor, no te creas el cuento cuando eres el peor, porque el fútbol no funciona así".

"Es un poco de todo, de talento, de disciplina, de orientación, a la larga hoy Millonarios tiene bastantes jugadores jóvenes muy buenos y vienen muchos más que el profe está puliendo, se están haciendo las cosas bien dentro de lo posible", apuntó.

¿Cuáles son sus aspiraciones con la Selección Colombia?

"Las aspiraciones mías son grandes, ojalá pueda ser parte del grupo, de este nuevo proceso, de poder crecer, aportar, ayudar, colaborar al seleccionado nacional en este nuevo proceso que es duro, pero mi posición siempre ha estado bien respaldada, Colombia siempre ha tenido grandes arqueros, ahí está David (Ospina), Camilo (Vargas), todos sabemos la grandeza que tienen. Aquí lo importante es sumar, intentar llegar al objetivo, independientemente de la persona que figure y siempre va a estar el arco colombiano respaldado con un buen arquero, siempre ha sido así".

¿Cómo llegar a ese anhelado título con Millonarios?

"Primero, sacando la palabra presión de todo nuestro vocabulario. Lo que sí tenemos nosotros es una mayor responsabilidad, nosotros estamos haciendo lo que nos gusta, afortunadamente nos pagan por hacer eso, disfrutamos. La responsabilidad si tiene que ser extremadamente alta o incrementarse con base a todos los torneos que se han vivenciado. Si algo ha entendido el grupo de jugadores que estamos en Millonarios es que el club necesita ganar títulos, nosotros sabemos que jugamos bien, estamos convencidos que tenemos una muy buena preparación, una muy buena orientación, pero tenemos que ganar".

"¿Cómo hemos trabajado eso?, fortaleciendo los puntos débiles, porque hace un tiempo decían que era por el arquero, los goles, han saltado un montón de comentarios, puede que algunos tuvieran algo de razón, pero no es una verdad absoluta", añadió.

¿Pasará lo mismo de antes con Millonarios?

"Esas son palabras que usan ustedes los periodistas, para generalizar el concepto, nosotros internamente siempre hemos estado con el pensamiento de ganar, jamás hemos dicho que vamos a hacer un buen torneo y que después se nos va a caer todo. En estos días se habla mucho del tiempo de juego y hay jugadores y entrenadores que han saltado a decir ese tipo de comentarios, pero nosotros el torneo pasado que yo jugué acá en Millonarios no jugamos una final porque prácticamente Nacional vino a hacer tiempo y Junior vino a hacer tiempo acá, no jugamos mucho ese partido, y desafortunadamente tampoco fuimos eficaces".

"Pienso yo que se debe reestructurar la competitividad bien, siempre tendrá que ganar el mejor y ser lo más leal posible, no digo que esté mal, porque son maneras de jugar fútbol y estrategias que te puede plantear el rival, pero en la medida que nosotros compitamos, que seamos competitivos y decir 'vamos a jugar un partido de tú a tú', en esa medida vamos a hacer crecer el fútbol de nosotros", reflexionó.