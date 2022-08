Ayron del Valle: "Todo el mundo quiere estar en Millonarios"

Ayron del Valle, delantero del Once Caldas y actual goleador del campeonato con 6 anotaciones, dialogó con El VBar Caracol, donde se refirió a su buen momento y a alguna posibilidad de regresar a Millonarios, equipo donde también fue máximo artillero de la Liga y con el cual se proclamó campeón.

"Contento por este momento que estoy viviendo acá en el Once. Las cosas están saliendo este semestre, con trabajo, con disciplina. El semestre anterior las cosas no pudieron salir bien, ahora nos preparamos para dar lo mejor en esta institución que me abrió las puertas y día a día tratando de hacer las cosas bien", destacó de su presente.

Sobre los goleadores veteranos de la Liga, señaló: "todos esos jugadores tienen su recorrido, su experiencia, que han trabajado para llegar a donde están. Esto es de día a día, de trabajo constante para darle lo mejor al equipo".

El atacante de 33 años habló sobre la evolución en su juego: "he cambiado mucho en mi forma de jugar también. Los técnicos con los que he estado me han trabajado en distintas posiciones, ahorita estoy jugando acá por banda, por derecha, es una posición que conozco... este fútbol ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho".

Mientras que de Millonarios, equipo con el que marcó 51 goles, dijo: "siempre están las oportunidades en Millonarios, es un club al cual le agradezco mucho, una hinchada que me trató muy bien el tiempo que estuve. No hubo chance de poder estar en el club, pero muy agradecido con ellos, solo tengo palabras de agradecimientos a Millonarios por el tiempo que viví allá".

De la posibilidad de volver, sentenció: "todo el mundo quiere estar en Millonarios. Es un equipo muy grande, histórico y Millonarios es una buena institución".

Con el equipo bogotano del Valle se consagró campeón de la Liga 2017-II y de la Superliga 2018.