Venezuela enviará fiscales a Colombia a investigar manejo de Monómeros

En las últimas horas se conoció que el presidente de Venezuela Nicolas Maduro recuperó el control de la empresa Monómeros y poco después registró su junta directiva. Lo anterior, estaría relacionado con el hecho de que el Gobierno de Colombia le devolvió el control de la compañía al Gobierno de Venezuela.

Este jueves 25 de agosto se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Barranquilla el paso de control. Asimismo, se conoció que los nuevos administradores tomarán sus cargos en 10 días hábiles.

Le puede interesar:

Sobre este tema habló Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, en 6AM Hoy por Hoy. El funcionario recordó que este aunto generó una gran polémica en su país luego de que el expresidente Iván Duque interviniera en la empresa el pasado 11 de abril del 2019. En ese momento Duque intervino para que el control administrativo de Monómeros pasará a cargo del Gobierno Interino de Venezuela, liderado por Juan Guiadó.

Luego de esto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió levantar las medidas sobre Monómeros, pues tanto Duque, como Trump rechazaban al Gobierno de Maduro y con Guaidó al frente las cosas eran distintas. De igual manera, tras levantar las sanciones se le otorgaron unas licencias a la empresa para que pudiera hacer transacciones.

De esta manera, el fiscal aseguró que hay cuatro investigaciones activas. "Una del 2019 cuya trama era la licitación de una junta directiva ficticia e ilegal por la cual se abrió ese expediente. Posteriormente, en el 2020 se hace la designación de una junta ficticia irregular. En 2021 abrimos otra investigación que tiene que ver con irregularidades relacionadas con la creación de un posible fideicomiso del manejo de Monomeros. Asimismo, también en 2021 abrimos otra investigación que tiene que ver con los señalamientos del señor Calderón Berti contra Leopoldo López por corrupción en Monomeros".

Por otro lado, el fiscal aclaró que cuentan no solo con estas cuatro investigaciones, sino que, además, hay un carácter procesal debido a que hay 23 ordenes de aprensión y de captura. Asimismo, sobre Juan Guaidó aclaró: "nosotros no hemos descartado investigación contra ninguna persona en particular, dentro y fuera de Venezuela. No está descartado que puedan aparecer ordenes de aprensión."

Escuche la entrevista completa en el audio..