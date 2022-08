El Pulso del Fútbol, 23 de agsoto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido del Manchester United ante Liverpool y la actuación de Luis Díaz. César dijo: "El tema de Luis Díaz me sorprende, los colombianos cuando ganamos alguito, somos los mejores del mundo, y cuando perdemos alguito, todo es tinieblas y todo está mal". Sobre el tema Óscar agregó: "Yo le pedí a Luis Díaz goles, pero nunca he manifestado que es un petardo. Muchos de los oyentes si han dicho que Luis Díaz está mal y él no juega solo, tiene compañeros que están mal en el Liverpool".

