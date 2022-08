Integración es un mecanismo de defensa: Samper sobre reactivación de Unasur

Ante la solicitud que realizó Ernesto Samper de reactivar la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, el expresidente aseguró en 10AM que hay varios países que están dispuestos a seguir adelante y que otros se encuentran en discusiones.

Samper dijo que Venezuela, Perú, Argentina Guyana, Surinam y Bolivia están dispuestos a seguir adelante con Unasur, y que tiene la esperanza de que Gustavo Petro y Gabriel Boric definan la participación de Colombia y Chile, mientras la Corte Constitucional de Brasil establece si continúa o no en el organismo multilateral contituído en 2004.

"La integración es un mecanismo de defensa, lo que pasó en la pandemia mostró que los países de Latinoamerica no estábamos unidos, cada cual andaba como en una canoa de náufragos a ver como se salvaba", señaló.

Leer más:

Para el expresidente Samper lo que hizo Iván Duque de disntanciarse de los países de izquierda, no tuvo sentido porque aunque "todos tengan una posición ideológica distinta, los estados no tienen ideología y no se puede poner la ideología por encima de las relaciones".