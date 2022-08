El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la jugada en el partido Nacional vs Junior, en la que Sebastián Viera le dijo a Jarlan Barrera que cobrara el penal. Óscar dijo: "Lo de Viera a Jarlan fue una provocación cuando le dijo que pateara el penal. Hay desafíos que son provocación y este fue uno con provocación y mala leche". Sobre el tema César agregó: "Pero para mí no fue nada, es algo normal. No me diga que ofrecerle la pelota a Jarlan le va a dar sanción. Eso es algo normal en el fútbol".

