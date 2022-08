Méndez sobre Gordillo: "Lo económico primó en él, no el amor por la camisa"

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre el fichaje frustrado del volante de 30 años Yeison Gordillo, quien se encaminaba para regresar al equipo Cardenal pero que terminó cambiando de decisión a último momento y será jugador del Junior de Barranquilla.

El directivo aseguró que ya habían arreglado términos contractuales y de salario con el jugador, e incluso lo invitó a que se entrenara a la par del equipo mientras se hacía la vinculación oficial

"Yo estaba tranquilo, venía hablando hace un mes con él, siempre me dijo que había que esperar un documento de San Lorenzo, ya que estaba tratando de solucionar para ir a litigio, durante todo ese tiempo me manifestó eso. Yo lo llamé durante la semana y le dije que entrenara, que estuviera al tanto del equipo mientras llegaba el documento, ya habíamos arreglado valores, salario", reveló al respecto.

"El martes en la noche me escribió que estaba difícil, que no llegaba el documento y que como yo le había manifestado que el técnico me estaba presionando para traer un refuerzo, me manifestó que no llegaba el documento y que tenía libertad para contratar a otro jugador, razón por la cual nosotros habíamos tenido conversaciones con un uruguayo que ya había jugado con el técnico y ya pasó exámenes y comenzó a entrenar con Santa Fe", agregó Méndez sobre la situación.

Por su parte, destacó que el amor por la camiseta para Gordillo pasó a un segundo plano, ya que primó lo económico, aunque la diferencia no fue tan grande respecto a lo ofrecido por Junior.

"Uno confía, además que es un jugador histórico de Santa Fe y han manifestado el amor a la camiseta, pero su comportamiento nos ha dicho que esto es una profesión y el amor a la camiseta pasa a un segundo plano y la parte económica primó en él. No fue mucho la diferencia entre lo pactado y lo de Junior pero él está pensando en su situación económica y por eso se fue para allá", lamentó el presidente.

Finalmente, contó que preguntó por la situación de Govanni Moreno, jugador que quedó libre tras salir de Nacional, aunque confirmó que llegará un jugador uruguayo por pedido del entrenador Alfredo Arias.

"Yo pregunté (por Giovanni Moreno), mandé a averiguar y alguien le manifestó que seguramente no va a jugar este semestre, no quiere alejarse de su familia y es entendible también", concluyó.