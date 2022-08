La muerte por lo general está asociada con esa gran pérdida o ese momento de duelo que enfrentan las personas cuando son adultas, pero la realidad es que no solo los adultos pasan por un duelo, ni son los únicos que sufren, pues la población infantil también se enfrenta a sus propios duelos, a otras manifestaciones de esas pérdidas que se pasan por alto y no se hablan, porque no se le da la importancia correcta o porque no sabemos cómo abordar el tema con nuestros hijos o cualquier niño que pueda estar pasando por esta situación.

Actualmente, los niños son conscientes de la situación que los rodea y saben que está pasando algo, es por eso que no se debe pasar por alto este tema, pues la pérdida afectiva o la perdida en la infancia son el principal factor de riesgo de psicopatologías en la adolescencia y la vida adulta y se pueden manifestar de forma de depresión o de una serie de problemas importantes que en su proceso de creciendo seguramente lleva acumulando una serie de emociones, un trauma que marcará toda su vida o como se le conoce aplazando o congelando ese duelo en su vida.

Escucha el programa completo conversando con el Dr. Jorge Montoya, médico especialista en duelo con estudios de maestría en geriatría y gerontología y creador del primer taller de duelo infantil en Latinoamérica, hablando sobre el duelo infantil y sus efectos.