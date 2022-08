Daniel Ruiz: "Es un sueño ir a la Selección. Dios quiera se dé pronto"

Daniel Ruiz, volante bogotano de Millonarios, expresó su deseo de estar en la Selección Colombia. El jugador de 21 años aseguró que no conocían de la presencia del técnico Néstor Lorenzo en el pasado duelo ante el Deportivo Cali.

"No tenía conocimiento, al final cuando estoy con mi familia son los que me cuentan. La verdad no teníamos ni idea de eso, salimos a hacer nuestro juego y a disfrutar que es lo más importante", comentó sobre la presencia de Lorenzo en uno de los palcos de El Campín el pasado sábado, cuando se impusieron 4-2.

Para Ruiz, de haber conocido que estaba presente el argentino, no cambiaría nada el trabajo de Millonarios. "Sabíamos, siempre, a pesar de quien esté viendo, sabemos lo que tenemos que entrar a hacer en la cancha, muy confiados siempre en nuestro trabajo, en lo que trabajamos día a día. Hubiera estado él o quien estuviera, no creo que cambiara mucho".

Finalmente, calificó de un "sueño" la posibilidad de ser convocado en un futuro cercano. "Siempre está la ilusión, siempre está el sueño, para cualquier futbolista el sueño es estar representando a su Selección, claro que sí. Es una ilusión y esperemos Dios quiera se dé pronto".

Daniel Ruiz aún no ha sido tenido en cuenta para una convocatoria de la Selección absoluta; no obstante, ya ha integrado el proceso en selecciones juveniles.