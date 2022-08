Daniel Ruíz: “Todo futbolista quiere salir, pero estoy feliz en Millonarios”

Daniel Ruiz, volante bogotano figura de Millonarios y una de las grandes promesas del fútbol colombiano, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su buen momento y el del cuadro capitalino. El jugador de 21 años se refirió a su futuro y la posibilidad de marcharse al exterior.

Su presente

"Creo que gracias a Dios me ha ido muy bien, la hinchada también se ha dado cuenta de eso y me ha cogido un amor, se podría decir, y es reciproco. Muy feliz de estar en Millonarios".

Triunfo ante el Cali

"Ganar por goleada no nos pasa muy seguido, pero el juego sí. Desde el año pasado Millonarios tiene una idea, de salir a proponer en cualquier estadio que sea, sea local o visitante, creo que eso no nos sorprende, es el trabajo del día a día, entonces creo que no. Vamos por el camino que queremos y la idea es seguir mejorando".

¿Cuál es su prioridad a futuro?

"Primero que todo estoy enfocado acá en Millonarios, es un sueño y todo futbolista quiere salir, pero el hoy por hoy es Millonarios, estoy tranquilo aquí, estoy feliz. Es paso a paso, esperar, si llega una propuesta buena para Millonarios y para mí, se podrá revisar, por el momento estoy feliz en Millonarios y es lo que importa".

Su paso por el Cali

"Fue una etapa muy importante para mí, aprendí muchas cosas, pero creo que al final las cosas no se dieron y por temas personales decido regresar a Bogotá".

¿El Arriero le cerró la puerta en Nacional?

"No textualmente así, pero sí".

¿A qué equipo disfruta más marcarle?

"Nacional, siempre es un partido distinto, se juega distinto, me gustan bastante esos partidos".