Esperanza Goméz demandó a Facebook por borrarle su cuenta

Esperaza Gómez, actriz de contenido para adultos, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre el cierre de su cuenta de Facebook ahora conocida como Meta Inc. por presuntas vulneraciones al reglamento. Contó que su equipo de abogados interpuso una demanda en contra de la red social.

Esperanza Goméz explicó que todo fue por la publicación de una foto de manera "sensual", pero reiteró que no era contenido explícitamente sexual, la actriz colombiana expresó que ella conoce que no puede subir contenidos tan reveladores como los que está acostumbrada en la industria en la que se mueve, sin embargo, manifestó su inconformismo, ya que: "a otras personas que suben fotos desnudas no las denucian por pornografía y desnudez" pero por el contrario a ella, subir una foto en ropa interior, le ocasionó el cierre de su cuenta en la red social.

"Esta acción la estoy interponiendo para tratar de hacer respetar y valer los derechos no solo de Esperanza Gómez, sino de cientos de mujeres que trabajan en industrias parecidas", expresó la actriz de contenido para adultos.

Según lo explicó la actriz, las redes sociales de Meta Inc (Instagram, Faceboock) divide la pornografía en dos categorías principalmente, pornografía soft: cuando una persona sale desnuda; y hardcorde: cuando aparece un acto sexual explícito. Sin embargo, ella aclaró que sus fotos, aunque son sensuales, no son de estas categorías

"Yo estoy exigiendo que se respete mi integridad y mi derecho al trabajo" exaltó Esperanza, quien indicó que presentó una acción de tutela frente a este hecho, "muchas personas me han dicho que estoy perdiendo el tiempo, pero yo creo que si Nelson Mandela hubiera pensado que, en el proceso que él hizo, estaba perdiendo el tiempo; no hubiera logrado lo que logró", comentó Esperanza y añadió que este es el primer caso de este tipo presentado en Colombia: "siempre debe haber alguien que ponga la primera piedra para construir un cimiento y yo estoy poniendo una piedrita para construir los derechos de una comunidad que se dedica a esta industria".

Escuche la entrevista completa en el audio.