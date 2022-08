Coronel (r) de EE.UU: Invadir Taiwán sería exagerado y poco probable

Sergio de la Peña, coronel retirado de los EE.UU. fue subsecretario adjunto del departamento defensa para asuntos hemisferio occidental (En la Administración de Donald Trump), habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre las tensiones entre Estados Unidos y China luego de la visita de la presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwan.

Según lo comentó el coronel de la Peña: "Estados Unidos eventualmente se va a restablecer las relaciones con China, que por ahora no es la más favorable, pero es el principal socio comercial del país".

"Los chinos quieren tener una potencia superior a todos, pero también deben tener en cuenta que Estados Unidos es por ahora quien ocupa este lugar", aseguró el subsecretario.

¿La visita de Pelosi fue una provocación?

Taiwán es para muchos países un estado soberano, sin embargo, para China es una región que pertenece a ellos. El coronel de la Peña explicó que existe una política de ambigüedad estratégica, es decir que "declaramos que China hay solo una y Taiwán, aunque no lo declaran públicamente si de facto, es otro país".

Frente a que si fue prudente o no por parte de Nancy Pelosi la visita a la isla. Sergio de la Peña manifestó que: "Estados Unidos no necesita pedirle permiso a China para ir a cualquier lugar, pero hay sensibilidades que le va a afectar a los chinos y responderán en la manera que crean que es beneficiosa para ellos".

"En el pasado ya se habían hecho visitas de este tipo, pero en la actualidad china es quien quiere decidir sobre quien los visita y quien no", expuso el subsecretario.

¿Temor por una posible invasión?

De acuerdo a la preocupación de muchos ciudadanos sobre una posible invasión de China a Taiwán, el coronel aclaró que: "la invasión ya es una cosa más exagerada, dentro de lo posible todo puede suceder, dentro de lo probable no". Además, expresó que, China no puede autosostenerse, pues necesita los recursos de otras partes del mundo para continuar su producción "si China no vende no puede mantener su poderío" y que en el escenario de un conflicto, al no tener cómo sostenerse internamente, caería su economía.

El coronel de la Peña, concluyó diciendo que tanto Estados Unidos necesita de China, como China de los Estados Unidos y que las amenazas militares solo son para "mostrar los dientes". También planteó que la mejor alternativa para solucionar las diferencias es que se dialogue de manera diplomática pues: "hay una relación simbiótica (entre ambos países) que nadie puede negar".