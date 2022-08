El Pulso del Fútbol, 2 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la realización de la liga femenina en Colombia, luego del subcampeonato de la Selección Colombia en la Copa América Femenina. César dijo: "El presidente dijo que el jueves va a haber un anuncio importante en el tema de la liga femenina 2023, porque ya no se va a hacer en este segundo semestre de 2022. La liga femenina se debe independizar de la liga masculina". Sobre el tema Óscar agregó: "Esa no es una mala idea, pero eso significaría que la Dimayor es una entidad incapaz. La idea es muy buena, pero no hay derecho para tanta incapacidad e incompetencia".

