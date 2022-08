El Pulso del Fútbol, 01 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la final de la Copa América Femenina, en la cual la Selección Colombia cayó ante Brasil. César dijo: "Linda Caicedo hizo una gran Copa América, pero no se puede ignorar lo de Debinha con Brasil. Está bien que seamos colombianos, pero no podemos ser más papistas que el papa". Sobre el tema Óscar agregó: "Estoy feliz con el segundo lugar, pero no comparto lo que dicen muchos, que el entrenador Abadía no arriesgó ¿Qué partido vieron?".

