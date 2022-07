Jorge Luis Pinto y cómo debería jugarle Colombia a Brasil en la final

Colombia disputará el título de la Copa América Femenina ante la siempre difícil Brasil en Bucaramanga. Ambos equipos fueron los mejores de la fase de grupos y llegan invictos a la definición del campeonato, luego de haber logrado la clasificación al Mundial y los Juegos Olímpicos.

En El VBar de Caracol Radio, el entrenador Jorge Luis Pinto habló desde la parte táctica de la manera en la que las dirigidas por Nelson Abadía deben afrontar este compromiso.

Sobre si el seleccionado local debería tener algunas modificaciones, comentó: "Cambios en estos momentos es crítico, y más cuando no he visto otras estructuras compitiendo, he dicho que se mantenga la disposición táctica, pero es el estilo de Colombia, y ha dado resultado, la mentalidad ofensiva mantenerla y cuidar la espalda, saber retroceder para reducir espacios al ataque sorpresivo de Brasil".

"Hay que enfrentarlas en la zona ofensiva de la misma manera, que haya presión ajustada al momento de la perdida de la pelota, armar un bloque para reducir las funcionalidades de ataque de Brasil, ir a decir que no ataque no es el momento, hay que jugar con la base que se tiene", agregó al respecto.

Por otra parte, se refirió a las falencias de Colombia en zona ofensiva, sobre todo cuando se pierde la pelota en zona media. "La propuesta ofensiva de Colombia ha sido clara, tiene área, definición, ha encontrado el gol, el problema es cuando pierde la pelota saber ubicarse, saber replegarse. Argentina atacó más por espacio, la línea de 4 es estable, reduce los espacios y que en la zona media se apoyen más las volantes", dijo.

Finalmente, resaltó la falta de descanso como uno de los principales problemas de los equipos como Nacional y Tolima para poder retomar el buen funcionamiento en la Liga Colombiana.

"Los jugadores siempre llegan por motivación y desgaste físico a la final en el top. El tiempo de descanso que se les dé es fundamental, Nacional y Tolima no han tenido el suficiente descanso para renovar fuerzas y trabajar la parte física, eso lo están sintiendo. Nacional es irregular en su estructura táctica y es un pecado del fútbol latinoamericano", concluyó.