El Pulso del Fútbol, 27 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la comparación entre la selección masculina y femenina de Colombia en los últimos tiempos. César dijo: "A mí me parece que tampoco podemos ser injustos comparando a la selección masculina con la femenina. Sí, la masculina fracasó, pero a esos jugadores no se les ha olvidado jugar y saldrán adelante". Sobre el tema Óscar agregó: "Es que a ellos no se les ha olvidado jugar, lo que pasó fue que Reinaldo Rueda no los ponía en sus puestos y no los hacia jugar bien".

