Juan Sebastián Pedroza: "Santa Fe me ha dado todo lo que tengo"

Juan Sebastián Pedroza, nuevo jugador del Al-Batin de Arabia Saudita, comentó a El Carrusel Caracol cuáles fueron los motivos que lo llevaron a marcharse de Santa Fe, equipo al que agradeció por haberle "dado todo".

"La decisión, es la decisión que todo jugador en algún momento tiene que tomar, salir del club donde creció, donde comenzó su carrera, pero nosotros somos jugadores profesionales y tenemos que tomar decisiones para nuestro futuro. Llegó esa propuesta del Al-Batin y tomamos esa decisión junto al presidente y mi familia de salir al fútbol árabe", explicó.

Y añadió: "espero hacer un buen semestre para que se dé la opción de compra y luego poder llegar a un equipo más grande".

Pedroza reconoció que la oferta salarial influyó en su decisión: "pues sí, todos sabemos que allá hay una gran propuesta económica para todos los jugadores y a nivel futoblístico ya quería dar ese salto para el exterior... Cuando llegó la propuesta lo pensamos y es un paso que toca dar".

Pedroza agradeció al cuadro bogotano: "a Santa Fe yo no sé qué le habré dejado, si le dejo muchas cosas o no, pero a mí Santa Fe sí me dejó demasiadas cosas, es un club que me ha dado todo lo que tengo, mi familia siempre ha estado vinculada a Santa Fe. Intenté darles alegrías, siempre con trabajo honesto".

Entretanto, reconoció que al actual plante le ha costado un poco adaptarse a la idea de juego de Alfredo Arias. "Cada profesor llega con su idea de juego y cada jugador tiene que acomplarse a la idea del profe".

Y añadió sobre los objetivos del equipo: "Santa Fe siempre se arma para lograr grandes cosas, para entrar a los ocho y pelear un título".

Finalmente, bromeó sobre los colores de su nuevo equipo, azul y negro: "eso me dolió un poquito... ayer cuando pusieron la foto de que ya estaba firmado con ellos, publicaron de azul y sí me dolió un poquito".