El Pulso del Fútbol, 22 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el defensor de Independiente Medellín Andrés Cadavid y sus posibilidades de ser convocado a la Selección Colombia. Óscar dijo: "Yo quiero que la Selección Colombia tenga en cuenta a Andrés Cadavid, porque para mí es el mejor defensor central de Colombia. Ojalá el señor Lorenzo no se haga el ciego y lo vea". Sobre el tema César agregó: "Yo no lo descarto por viejo como dicen muchos, así tuviera menos edad, no lo veo para la Selección Colombia. Sí quieres tú pídelo para la selección".

No olvide escuchar el audio del programa y seguir la transmisión a través de las diferentes plataformas de Caracol Radio.