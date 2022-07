Mujer que tuvo sexo en un balcón de Cartagena: “Fui atrevida y arriesgada"

En 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Emily Barrios, la mujer que se hizo viral en redes sociales por tener relaciones sexuales en un balcón del Centro Histórico de Cartagena. Tiene 22 años, es oriunda de la ciudad de Santa Marta, estudió administración de empresas y se encuentra creando su proyecto independiente de ropa.

“Estábamos disfrutando de una fiesta de amigos y nos dejamos llevar por la pasión en medio de la euforia", comentó la mujer que no pensó ser captada y mucho menos que el video se volviera viral.

“Fui atrevida y arriesgada. Quería hacerlo al aire libre en un lugar donde pasaran muchas personas en pleno centro de la ciudad”, comentó.

Por su parte, Barrios reiteró que ella tenía esa fantasía y le hizo esa propuesta a un amigo de nacionalidad estadounidense, con el cual se conocieron hace un año y medio en Medellín.

REACCIÓN DE LA FAMILIA

Emily Barrios reiteró que en su familia hubo un poco de consternación por lo ocurrido, pero de a poco el tema fue pasando a un segundo plano.

POLICÍA

En medio de los tragos, la Policía llegó al lugar sobre las 10:00 p.m. y afirmaron que el hecho era una alteración del orden público y que los iban a multar. Ahora bien, uno de ellos la tomó con fuerza, y en medio de la discusión terminaron ofreciéndoles una cifra cercana a los 3.000 dólares.

"Estoy aterrada de la corrupción de la Policía. Ellos abusaron de su poder, uno de los patrulleros me agarra fuerte del brazo y me lleva a la esquina a decirme que me calmara que estaban arreglando a su manera.", contó Barrios.

