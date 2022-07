El Pulso del Fútbol, 20 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los jugadores de la liga colombiana que podrían tener una oportunidad en la Selección Colombia. Óscar dijo: "Yo no sé si César abandonó al Once Caldas, pero últimamente se le nota mucho el azul. Yo dije que Cadavid debería ir a la Selección Colombia y usted dijo que mejor Macalister, cuando ambos tienen la misma edad". Sobre el tema César agregó: "Tú también tienes el corazón con un toque rojo y yo no digo nada. Lo que pasa es que a mí me gusta el buen juego y en este momento el que mejor está jugando es el club azul".

