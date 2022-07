Giovanny Yule: Hasta que no se restituyan tierras, no habrá reconciliación

El presidente electo Gustavo Petro anunció otras tres personas que conformarán su equipo de Gobierno. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente anunció a Giovanny Yule, líder de la comunidad indígena Nasa como director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien además fue consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y actualmente ejerce política desde el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

"Estoy muy sorprendido con el nombramiento que me hace el presidente de la República. Queríamos elegir un gobierno que permita tratar estos temas difíciles y ayudar a los sectores más vulnerables", comentó en diálogo con 6AM Hoy por Hoy.

Así las cosas, por medio de sus redes sociales, Yule ha evidenciado su activismo y participación en las protestas que hubo en el país en el año 2021, particularmente en Cali.

Por otra parte, Yule afirmó que se debe mirar cómo se restitutuyen las tierras para que los afectados por el conflicto armado puedan vivir con dignidad en los territorios.

"Estamos viviendo una época distinta, hasta que no se restituyan tierras, no habrá reconciliación. Nosotros no vemos a la madre tierra como parte del mercado. Somos conscientes que debemos cuidar los animales y los recursos naturales porque los necesitamos para vivir", reiteró.



Entre tanto, Giovanny Yule, afirmó que con el entrante gobierno tienen que buscar un mecanismo para garantizar la restitución de tierras y es un deber del Estado que el proceso se de y esto conlleve a la reconciliación.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio