Matías Mier: "El profe Arias vino y puso su carácter, y eso genera orden"

Matías Mier se convirtió en el salvador de Independiente Santa Fe ante La Equidad, luego de que en los últimos minutos de partido pusiera el empate 2-2 por medio de un tiro libre.

El uruguayo, se refirió en diálogo con El VBar de Caracol Radio a lo que fue dicha anotación, así como destacó el trabajo hecho por el entrenador Alfredo Arias en lo que lleva al frente de la institución y el sacrifico que hizo para ponerse a punto a nivel ´físico.

Sobre la falta de goles de tiro libre en la Liga Colombiana, dijo: "Eso se entrena, acá todo el mundo dice que no se hacen goles así, Messi no hacía goles y empezó a practicar y a hacer y es crack porque es Messi. Es un cúmulo de cosas que pueden jugar a favor o en contra. Esta vez me tocó a mí porque pudimos sacar el empate".

Por su parte, sobre el trabajo realizado hasta el momento por el entrenador Alfredo Aris, comentó: "Todos los técnicos tienen su metodología. El profe Arias vino y puso su carácter, su temperamento y eso genera un orden, compromiso. Acá no juega el que tenga más nombre, acá juega el que esté mejor, tenemos un compromiso demasiado grande con el profe. Hay que mejorar cosas claramente, pero se han hecho muchas cosas el día de ayer de lo que se ha trabajo. Mejorando cosas, Santa Fe puede pelear para meterse a los ocho".

Respecto a sí juega o no una relevancia el hecho de que el entrenador sea de su misma nacionalidad, mencionó: "Obviamente que tener un técnico compatriota a uno lo ayuda y lo deja más tranquilo porque uno se puede sentir más respaldo , pero acá no se salva nadie, acá juega el que esté al 100 y eso el profe nos lo dejó muy claro a mí me encanta tener compañeros uruguayos, porque no es lo deportivo sino lo social, por la compañía y sentirse uno más acogido y respaldado por tener a alguien de la misma nacionalidad.

Finalmente, reveló el sacrificio que hizo para poder estar en un mejor nivel físico: "Yo sabía que tenía un compromiso conmigo mismo con el físico y tenía que ponerme a tope, quiero estar a la altura porque me encanta Santa Fe y quiero quedarme acá mucho tiempo, pero sabía que tenía que dar mucho más y si tenía que sacrificar las vacaciones no tenía problema. No lo hice porque la gente hablara ni nada, nunca quise que la gente supiera que me hubiera quedado, eso lo hice por mí", concluyó.