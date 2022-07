Cecilia López: "No va a haber expropiación, pero si una reforma agraria"

Este martes 5 de julio Gustavo Petro reveló en W Radio tres ministras que estarán en su gobierno. Cecilia López será su ministra de Agricultura, Carolina Corcho estará en el Ministerio de Salud y Susana Muhamad será la ministra de Ambiente.

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy Cecilia López habló sobre su nuevo cargo y las expectativas que tiene.

De esta manera, aclaró que ya antes había ocupado el cargo, pero que Gustavo Petro le indicó que este ministerio sería diferente a los anteriores. "El me dijo 'este Ministerio de Agricultura es distinto' y tiene toda la razón. Este es un ministerio es distinto a los ministerios a los que yo estuve, porque el eje del programa de gobierno del presidente electo pasa por la agricultura. Es decir, aquí la agricultura será mucho más trasversal de lo que se considero en su algún momento."

Resaltó, de igual manera, que este ministerio tendrá relación con otros, al enfocarse en un agenda transversal. "Está como punto prioritario de la agenda, porque es la reactivación del campo, que ya lo ha señalado el ministro de Hacienda, pasa por allí el punto uno del Acuerdo de Paz, así como la sostenibilidad, el tema de la seguridad alimentaria, la igualdad, entre otros temas. Es un sector que va a tener que interactuar con muchos otros ministerios, es una agenda mucho más compleja que necesita más coordinación".

En relación con la preocupación de algunas personas del sector indicó: "El presidente electo ha hecho saber que aquí no se trata de una pelea, si no de unas fuerzas para afrontar los inmensos retos de un cambio muy profundo que eligió al presidente. Aquí no se trata de hacer confrontaciones. El sector gremial es un sector fundamental con el que hay que trabajar y ellos también lo han demostrado, les interesa el país."

"Eso va a significar muchas negociaciones y análisis. Estos fondos que me tocaron, desde que yo estuve la primera vez, si quisiéramos que dieran el impacto para el cual fueron creados, eso se mirara en su momento. Pero yo aprovecho para hacer un llamado al sector agropecuario que en su momento serán llamados a conversar para encontrar caminos para trabajar juntos, no va a ser la confrontación lo que va a caracterizar esta administración", agregó López.

Sobre la preocupación de la ciudadanía en relación con los términos democratizar y expropiar manifestó: "El gobierno lo ha dicho en todos los tonos, porque vuelven y no lo repiten, pedimos que nos escuchen, no va a haber expropiación, lo que si va a haber es una reforma agraria".

