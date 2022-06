¿Dayro Moreno y el Piripi seguirán en Bucaramanga?, responde el presidente

Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la posibilidad de que Dayro Moreno, goleador del equipo y del presente campeonato (13), y Armando 'Piripi' Osma, estratega Leopardo, se marchen del equipo. Quintero dio un parte de tranquilidad para los aficionados.

El dirigente se mostró conforme con el trabajo de su plante y aseguró que el objetivo para el próximo semestre es asegurar un tique a torneo internacional en el 2023. "Como le dije al grupo cuando le ganamos a Millonarios, 'vamos a acostumbrarnos a estar en los ocho', estamos haciendo un trabajo para este segundo torneo estar en los ocho y pelear torneo internacional".

Sobre Dayro Moreno

"El Atlético Bucaramanga, a través de mi persona, no ha recibido ninguna comunicación de ningún equipo, no ha llegado ninguna oferta para hacerse con los servicios de Dayro Moreno".

"Hay un tema económico que es la rescisión del contrato. Nosotros no queremos que se vaya, pero a nadie podemos tener obligado que se quede, intentaremos por todos los medios que se quede. Hay que recordarle que a principio de año nadie quería a Dayro, yo creí en Dayro, y la verdad que Dayro es un jugador excepcional, es un jugador diferente, tiene su olfato de gol y hoy es el goleador del torneo".

¿Multa por Dayro?

El equipo que pretenda contratar al tolimense deberá pagar una cifra cercana a los 600 millones de pesos al Bucaramanga, además de una multa de 250 mil dólares a Oriente Petrolero, tras una falta del jugador durante su etapa por el cuadro boliviano.

"Sí, así es, nosotros recibimos una comunicación de la FIFA donde hay una sanción, yo hablé con Dayro y él también me manifestaba que tenía otra demanda contra Oriente por el incumplimiento de Oriente. Lo que sí es cierto es que ya la FIFA ordenó que se le debía cancelar a Oriente Petrolero la cantidad de 250 mil dólares", comentó Quintero al respecto.

¿Piripi deja el banquillo?

"Para nada, hoy todo el día he estado hablando con Armando y me decía que él no le daba la espalda a su gente, él no le daba la espalda al Atlético Bucaramanga, que él llegó acá para hacer historia y su misma familia le ha pedido estar al frente y así me reiteró el día de hoy, 'no lo he pensado ni me voy a ir del Atlético'".

Interés por Roberto Ovelar

"En el día de ayer he venido hablando con el empresario, conociendo el interés del jugador, también conociendo sus costos, pero que tengamos algo adelantado, no, simplemente llamé a preguntar por él y ahí estamos. Ojalá lo podamos tener en la institución".