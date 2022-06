Petro responde por el papel de Roy Barreras y Benedetti si es presidente

Gustavo Petro estuvo en la cabina de 6AM Hoy Por Hoy para hablar de su campaña presidencial y la opción que tiene este 19 de junio de ser presidente de Colombia en las votaciones de segunda vuelta. Ante esto, surgió el interrogante de Roy Barreras y Armando Benedetti.

Al candidato se le consultó por el papel de estos dos integrantes de la campaña en una posible victoria este domingo.

"Roy sigue siendo senador, tiene un mandato de cuatro años. Benedetti tiene que asumir sus procesos y ya veremos. Yo no había pensado en algo similar de que fuera alcalde de Bogotá; ahora están menos delicados sus procesos que los de Rodolfo Hernández", dijo.

Adicionalmente, agregó que Alfonso Prada sí podría tener una participación más fundamental en su posible mandato.

"Alfonso Prada no tiene ningún problema y yo sí quisiera tenerlo cerca de mí en mi mandato. Yo no lo conocía bien, pero me parece importante para lograr acuerdos nacionales. Tenemos el mejor equipo económico para tareas políticas del gobierno. El día de mi posesión, el presidente es Duque, el que invita o no es él", dijo.