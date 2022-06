Gustavo Petro: "El registrador está mintiendo, no tenemos garantías"

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre su campaña y lo que viene a pocos días del 19 de junio, día en que se definirá al mandatario de Colombia.

Petro dejó fuertes críticas al registrador Alexander Vega, mencionó que cuando no fue a debates fue por estrategia, confirmó que su MinDefensa sería una mujer y más.

Debates

"Es un derecho de la gente porque ellos votan. Esa decisión, en una democracia, debe ir por las propuestas, porque se supone que es programático. Aunque no está mucho en la realidad, porque es manipulado e incluso comprado. La gente tiene todo el derecho para elegir y saber las propuestas, entonces debe saber qué es lo que va a pasar con su vida y la de su familia. Es que le dicen que entonces Petro le gana en los debates, entonces no vaya", dijo.

Y agregó: "Yo asistí a todos los que pude en la consulta, pero no siempre se puede. En la primera vuelta fui como a 5 debates y uno larguísimo, de una revista famosa. Luego de las manifestaciones, que no terminó bien desde un punto de vista, se dio una campaña dura. Ahí decidí cambiar la estrategia y viví entre la gente, era más seguro".

Palabras del registrador Alexander Vega sobre garantías

"Está mintiendo el registrador, él dice que se nos han prestado las garantías y no es cierto. Él frente a mí me dijo que permitimos auditoría técnica, pero esa es mirar en 20 millones de líneas de algoritmos, y que una línea puede marcar que baje o suba 100 votos. Eso ya pasó. Si se hace en gran escala es fraude, aunque en pequeña también. Esto sale de una sentencia del Consejo de Estado, de hace año, y se determinó que era débil y hacekable, entonces se ordenó que se adquiriera un software del Estado para que cualquiera pueda revisar y hacer auditoría. El registrador no ha querido que podamos hacer una auditoría técnica del software. El técnico que enviamos, que es de talla mundial, dijo que quería ver los algoritmos y allá le dicen que es propiedad privada, no del Estado; la Registraduría no compró sino alquiló, lo arrendó, entonces Thomas & Greg, que son los dueños, no dejan ver", mencionó.

Software y supuestos fraudes en caso de perder la presidencia

"No tenemos la garantía para decirle a la gente que ese software es confiable. Vimos una falla en 500 mesas en las que se nos bajaban 500 votos y se subían 500 a Rodolfo Hernández, no es culpa de jurados porque es tema de algoritmos. Eso tiene que ser examinado y lo pusimos en la Fiscalía, porque es la investigación de un crimen", dijo.

"Todos los testigos electorales deben tener una vista en la mesa y luego ver que coincida el formulario E-14 con lo que está publicado en la Registraduría. Si no, se informa, porque hay un proceso que es el escrutinio. No vamos a quemar el país, vamos a usar los mecanismos de ley", contó.

Supuesto estallido social si pierde

"En redes pueden ver hasta a la señora Cabal, van diciendo que vamos a incendiar el país, necesitan que el ambiente se produzca porque en el ambiente del miedo ellos ganan. Como hay 7 puntos de diferencia, quieren producir el miedo y la mentira. Entonces el señor de la Policía está persiguiendo jovencitos", contó.

Y agregó: "Me gusta la calle, pero no significa que el estallido de hace un año lo haya motivado yo. Yo lo apoyé, pero el estallido tiene que ver con estadísticas de hambre y ponen impuestos a la comida. Hoy mi contradictor y su campaña lo que proponen es elevar los impuestos al consumo de alimentos a Colombia, lo mismo que hizo Duque y Carrasquilla".

Reformas y propuestas

"El país necesita justicia social para poder construirse en paz, esta es una tesis que yo creo que es cierta, por eso me metí a esta campaña. El país necesita menos pobreza y menos hambre. Si no, la violencia se profundiza, no es que vaya a estallar, porque ya existe. Debe haber más justicia social, pensiones, educación, salud al hogar más remoto de Colombia, relación laboral que permita que no echen a una gente que necesita estabilidad laboral", explicó.

En propuesta de supuesta expropiación, dijo: "Estamos hablando de tierra fértil y latifundio, no en cualquier lugar ni en el páramo, no en el desierto o montaña, es en tierra fértil y plana, que son óptimas para producir alimentos. Esas tierras tienen función social, dice la Constitución. Depende de la fertilidad de la tierra, porque puedo tener 50 hectáreas en la Sabana y 1000 en la altillanura. Eso, desde hace décadas, miden cómo una familia puede sostenerse. Lo que proponemos es que la tierra fértil en Colombia produzca alimentos. Esa especial protección viene de protegerla del gobierno internacional, que hay créditos baratos para campesinos y productores, que haya transferencia de saberes con una universidad pública ampliada. Se debe estimular la producción de alimentos, no hay expropiación".

MinDefensa y caso Vargas Lleras

"Yo he hablado con Vargas Lleras, él tiene una visión de la reforma tributaria muy diferente a la mía. En el tema agrario, hay puntos en común, porque el abuelo de él fue el último que hizo reforma agraria en Colombia. Si cuando gane, los partidos se van de oposición, los voy a invitar a dialogar. Yo estoy viendo como ministro de Defensa a una mujer y ya lo aceptó, es muy capaz", mencionó.

¿Reelección?

"La sociedad colombiana va a ver por primera vez en siglos un gobierno progresista, nunca ha tenido esa experiencia. La sociedad colombiana será la que decidirá si el plan de progresismo continúa con otro mandato, pero yo voy 4 años. Yo, simplemente, doy la posibilidad que el proyecto político vaya con el voto popular pero no soy yo. Habrá más candidaturas", contó.

Papel de Francia Márquez

"Francia Márquez se va a encargar en tareas concretas con la mujer, equilibrio con la naturaleza y la emancipación de territorios excluidos, con su inclusión, en el ministerio de la Igualdad, que es el que se va a crear", dijo.

Metro de Bogotá

"Yo voy a pedir los estudios de diseño, esa es una decisión local. No es problema de gustos, cuando hay estudios de diseño se sabe cuánto cuesta. Para eso, debo revisar los estudios de diseño y eso es lo que pregunto. Esa segunda línea necesita estudios de diseño, como yo lo hice en mi campaña. Ahora se trata de saber cuánto vale y no he tenido esa respuesta", añadió.

Papel de Roy Barreras y Benedetti en su posible mandato

"Roy sigue siendo senador, tiene un mandato de cuatro años. Benedetti tiene que asumir sus procesos y ya veremos. Yo no había pensado en algo similar de que fuera alcalde de Bogotá; ahora están menos delicados sus procesos que los de Rodolfo Hernández. Prada no tiene ningún problema y yo sí quisiera tenerlo cerca de mí en mi mandato. Yo no lo conocía bien, pero me parece importante para lograr acuerdos nacionales. Tenemos el mejor equipo económico para tareas políticas del gobierno. El día de mi posesión, el presidente es Duque, el que invita o no es él", dijo.