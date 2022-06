Luis Fernando Velasco:"Quiero que se conozcan todos", ante videos filtrados

El senador Luis Fernando Velasco, quien apoya la campaña presidencial de Gustavo Petro, habló en 6 AM de Caracol Radio de diferentes videos donde se ve a Roy Barreras hablando de las estrategias de campaña del Pacto Histórico.

"A mí me parece que la campaña ha sido un poco tímida en contar realmente lo que pasó, primero la infiltración, las chuzadas o que alguien de la propia campaña haya salido a filtrar esos vídeos, cualquiera de las tres cosas, merecen rechazo", afirmó Velasco.

"A la campaña llega una información que alguien vinculado a la campaña como senador de la República ha visitado pabellón de extraditables. No se sabe con qué objeto, no se sabe con qué sentido, y evidentemente en una comisión o en un grupo de estrategia se hace ese análisis de la situación. ¿Por qué les cuento eso? Porque de manera virtual yo estuve en alguna de esas reuniones, donde se hizo ese análisis, no sé si las que ya se han filtrado o las que en algún momento se filtrarán, y sería bueno que se conocieran todas las grabaciones, porque varios y particularmente quien les habla dice la campaña no puede admitir esto", aseguró.

"Si alguien está visitando el pabellón extraditables no puede estar en la campaña y evidentemente, al día o a los dos días, Gustavo Petro saca un trino y retira a la persona que había sido señalada de visitar pabellón. Yo no estoy diciendo lo que estaba haciendo ella, la doctora Córdoba, en el pabellón de extraditables. No estoy diciendo que estaba ofreciendo algo, porque eso no lo sabemos, no hay grabaciones de eso, no sabemos que se conversó", afirmó Velasco.

"Yo acabo de pedirle algunas personas de la campaña, señores consigan todas las grabaciones todas para que el país conozca no solo una parte de ellas en la que nos puede dejar mal parados como campaña. Sino que las conozca todas, especialmente las intervenciones de quienes dijimos que eso era inaceptable y que debería retirarse esa persona de la campaña", aseguró.

El senador no sabe quien grabó o compartió los videos, pero afirmó que tiene tres hipotesis sobre la situación "yo tengo tres hipótesis, una hipótesis son las chuzadas, la segunda hipótesis es infiltración, y la tercera hipótesis peleas de celos en la misma campaña, gravísimo", dijo.