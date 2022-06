Aliados como Roy Barreras serán ministros de Petro: María Fernanda Cabal

La política electoral vive un momento de fuertes tensiones y polémicas luego de un video filtrado en el que se ve a Roy Barreras hablando de las estrategias del Pacto Histórico. Tras esto, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre este tema.

"La mayoría debemos estar sorprendidos, no es por ser uribista o Centro Democrático, es un mínimo de sentido de respeto por el otro. Lo que yo escuché no se puede trivializar, independientemente de que me guste o no Gustavo Petro. Si esto lo hace cualquier candidato, significa que necesita de esas herramientas llevadas al extremo para destruir a su adversario. No es suficiente lo que él le ofrece a su público, sino que debe destruir a quien es opositor político. Aquí, lo que hizo ese muchacho Sebastián Guanumen, pisa lo delictivo", dijo.

Lea más:

Y agregó: "No es lo mismo hacer una campaña de resaltar cosas negativas y erorres del pasado de los demás, que fabricarle la historia a las personas. El buen nombre se acabó, no hay honra que valga, ¿todo se permite? No. Las redes sociales terminaron siendo una herramienta de distorción de la realiadad de la democracia".

Por otro lado, comparó estas acciones del video como cuando hay 'falsos testigos' en los procesos judiciales.

"Es idéntico a lo que hace un falso testigo cuando fabrica culpables. Cuando se sienta a ver a la gente que pasa por un proceso judicial y su tragedia es un falso testimonio es exacatmente igual, van buscando elementos comunes para darle un sentido de credibilidad y luego pasas al personaje por la guillotina. Esto es algo idéntico con personas inocentes que por intereses de terceros terminan siendo condenados", añadió.

Adicionalmente, la senadora mencionó que en caso de haber sido con la campaña del Centro Democrático, el trato hubiera sido totalmente distinto.

"No se puede equiparar las cosas. En privado uno puede decir muchas cosas y uno tiene más probabilidad de expresarse con palabras diferentes. Aquí están conformando eso entre varios, dirigido por Roy Barreras y un muchacho que debe ser experto en comunicaciones, no es una simple libertad de expresión, están tejiendo hechos que no existieron y aparentar que sí. ¿Qué tal que fuera una campaña nuestra? Nosotros ya estuvieramos en el paredón y tendríamos encima a la comunidad internacional, casi que nuestro candidato hubiera tenido que renunciar. Esto salió en buena hora porque se puede corregir", mencionó.

Finalmente, añadió que Roy Barreras es uno de los aliados de Gustavo Petro para llegar a ser ministro en una posible candidatura presidencial.

"La estrategia de ellos siempre la han usado y tristemente les ha dado resultados, porque hay personas que aún creen en ellos. También hay una justicia inoperante, cuando usted provee impunidad tiene personajes como Petro. La mejor estrategia de la izquierda se llama inversión revolucionaria, el culpable se vuelve víctima. Ya saldrán con sus canales de noticias falsas a decir que los chuzaron, que fue el gobierno de Duque, que fue el Ejército. Aliados como Roy, esos son los ministros que va a tener Petro...", finalizó.

Escuche el audio de la entrevista