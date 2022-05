Esposa de Luis Guillermo Gutiérrez narró abusos sufridos en su relación

Luis Guillermo Gutiérrez, conocido por ser el "prestamista de los políticos", fue capturado y acusado por la Fiscalía de ejercer violencia física y psicológica de manera sistemática contra su esposa, Natalia Rendón, una joven de 29 años. Actualmente Natalia tiene siete meses de embarazo y estuvo cerca de 15 días en cuidados intensivos tras sufrir una agresión por parte de Gutiérrez.

Natalia habló en 6 AM de Caracol Radio sobre los abusos que sufrió por parte de Luis Guillermo Gutiérrez y darle un mensaje a las mujeres que sufren de abusos físicos y psicológicos cada día.

"Agradezco muchísimo este espacio para decirle a las mujeres que el maltrato psicológico, el maltrato que no se ve con moretones puede llegar a ser mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Llegas a sentirte culpable, que la responsabilidad es tuya y llegas a omitir hechos porque piensas que si los omites no hubieran pasado, por la ilusión de un hogar, de ese hombre que fue maravilloso al principio y te enamoró", afirmó Natalia.

"Yo digo que me salvó mi hijo, yo no quería que lastimara a mi hijo. Después de este último acto, el señor hace lo que hace, me deja en una clínica abandonada. Sabiendo que dependía 100% económicamente de él porque no me dejaba trabajar, me decía que tenía que ser esposa, ama de casa y mamá, pero a la vez me decía que ni para eso servía. Yo le pedía perdón y le decía que cada vez iba a ser mejor, cuando el aparece al mes, pensó que ese tiempo me serviría para recapacitar y él estaba esperando que le pidiera perdón para regresar a la casa. afirmó Rincón.

"Yo digo esto con mucho énfasis para las mujeres que de pronto no se den cuenta, para mi era normal. Necesito que las mujeres que estén viviendo esto por favor reaccionen como lo estoy haciendo yo. A mí me golpeaban, me decían que era la 'peor mujer, prostituta, ladrona, desgraciada, muerta de hambre', y a las dos horas me decían 'eres una niña chiquita mi amor ¿Cuando has visto que tú molestes a un tigre y no te rasguñe? Tú tienes que entender que no puedes llevar a una persona a los límites, pídeme perdón', y le pedía perdón, caminaba con él de la mano como si nada hubiera pasado", aseguró Natalia.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio.