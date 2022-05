Aumentaron las denuncias de delitos electorales en 2022: MOE

La Misión de Observación Electoral afirmó que nunca se había visto tal cantidad de denuncias por delitos electorales en Colombia como en las elecciones presidenciales de este 2022. Alejandra Barrios, la directora de la MOE, habló en 6 AM de Caracol Radio sobre estas denuncias.

Barrios afirmó que muchas empresas no han hecho la programación para que sus empleados puedan ir a votar el domingo. "Dentro de las empresas les están indicando en muchísimos casos sin dar nombre propio, por quién votar. Es algo que no había ocurrido en procesos electorales anteriores y lamentablemente lo de siempre, el tema del voto libre, compra de votos, entrega de bonos, ofrecimientos de empleos si votan por determinados candidatos, etc", dijo la directora.

"Hemos retrocedido de la peor manera, algunos empresarios intentan intervenir en el ejercicio de la libertad del voto, aquí es muy importante señalar que no son todos, pero creo que las redes sociales han facilitado que esto ocurra", aseguró la MOE.

Registraduría Nacional del Estado Civil

El Registrador Alexander Vega anunció que antes de las 8:00 p.m. del domingo 29 de mayo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales 2022. Frente a estas declaraciones la directora de la MOE aseguró que "la hora de entrega de los resultados por parte de la Registraduría, si bien puede haber una hora límite en términos de rapidez de entrega de información que puede ser a las 8:00 p.m., lo que nosotros hemos estado viendo los simulacros, es que podría ser muchísimo antes".

"La Registraduría atendiendo las recomendaciones de las diferentes organizaciones políticas realizará una doble verificación en la transmisión, es decir, cuando dictan los datos de los votos y dicen el candidato, finaliza el reporte y vuelve a verificar los datos. Es sacrificar un poquito de rapidez por certeza", afirmó la directora.

"La Registraduría no ha avanzado con la contratación de la auditoría internacional externa que está pidiendo el Consejo Nacional Electoral. Obviamente ya estamos en elecciones, esa auditoría muy poco va a poder dar cuenta de las mejoras o los problemas que se han presentado en la auditoría", dijo Barrios.

Confiamos en que las cosas salgan bien por el bien del país y la democracia, y pues el domingo a votar. Aquellos que trabajan el domingo no se les olvide pedirle a los empleadores que se hagan los turnos para poder cumplir con el derecho ciudadano", concluyó la directora de la MOE.