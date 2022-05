Fajardo: Las matemáticas de Petro están muy mal; hay cálculos que nadie entiende

Sergio Fajardo, candidato presidencial, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre su candidatura, lo que viene para este 29 de mayo en las elecciones presidenciales de Colombia 2022 y su futuro político.

El candidato elegido por el Centro Esperanza también dejó varias críticas a sus competirores, entre ellos Gustavo Petro, César Gaviria (por un rechazo político), Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández.

Su candidatura

"Me enorgullece que digan que soy el profesor. Siempre que participo en política lo hago explícito. Empecé a hacer campaña en Medellín y me decían que yo era un profesor bogotano, y me tenía que enfrentar a un gerente paisa. Me siento orgulloso de ser profesor, soy maestro, es mi orgullo de la vida", dijo.

"Yo no tengo un ejército, nunca me he puesto chaleco antibalas, estoy en contacto con la ciudadanía. Estoy en contra de la corrupción y ahí está el riesgo. Eso incomoda y molesta mucho, porque tienen el poder y quieren seguir teniéndolos", agregó.

Crítica al registrador y Registraduría

"Todo lo que ha ocurrido con el registrador es una amenaza, lo que pasó el 13 de marzo no tiene presentación, sigue siendo un mundo oscuro. Están en la oscuridad, el habitad natural de la corrupción. Uno de los problemas es la pérdida sistemática de varias instituciones y relaciones del Gobierno con esto. Cuando se pierde la confianza con las instituciones, es grave, el registrador perdió la confianza de la gente", confesó.

"Yo respeto a las instituciones me ha tocado enfrentarlas, porque hay ataques sistemáticos en mi contra. Yo no he ido a buscar puente con ninguno de ellos, porque esto es lo que hacen los amigos y los favorecen. Gustavo Moreno, exfiscal en la cárcel, nos contaba cómo a los amigos de ellos los iban a proteger y cerrarle los casos. A los que no éramos amigos, tenían que perseguirnos, empapelarnos... Hace parte de la lucha contra la corrupción. Me ha tocado enfrentarme de manera deliberada y política", contó.

"El 13 de marzo nos dijeron que todo estaba listo, que era entre Petro y 'Fico'. Esto tiene una opinión ciudadana cuando se refieren a que olviden a los otros. Las dos últimas semanas es cuando se dan los cambios más extraordinarios. Decían que yo estaba a 13 puntos de Gustavo Petro y terminé a un punto, sin publicidad", argumentó.

Su frase de 'Yo no inspiro nada'

"Es bastante obvio, es el mundo de las redes y banalización. Yo estaba explicando que yo no inspiero miedo a nadie, in amenaza para nadie, yo inspiro es confianza y seguridad. En redes esa es la forma precaria de la política, tomar un pedacito y ya. Yo inspiro confianza, respeto, transparencia y cuidado por las personas. Cuando en este contexto aparece la fuerza en los debates, sacan cortinas de humo por argumentos, con otros candidatos que son reyes de las bodegas", dijo.

"No sé en qué tanto término de equivocar, pero he sido fiel a la política; he sido coherente y consistente. Puede ser que mi expresión política no sea una expresión de los que promete una cantidad de mentiras en campaña. Colombia tiene miedo y el mundo joven está indignado. Puede ser que no dé emoción en sentido de agresión y demás, porque he sido respetuoso. El mensaje es ser coherente con la política en la que uno va a triunfar", confesó.

Rechazos a Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt y César Gaviria

"No aliarme con ellos no fue un error político, rechazar a César Gaviria tampoco fue un error político. Esa presencia, con todo el respeto que se merece, es una presencia desgastada de un partido liberal que no dio respuestas y que no le respondió a la población liberal. Con Rodolfo, yo he dicho que hemos tenido el punto en común de la anticorrupción, así como una propuesta a la educación. La política es la forma y las propuestas, es por lo que yo he trabajado y Rodolfo tiene una forma que conecta diferente a la mía", contó.

"Yo no quiero, faltando tan pocos días, ir atrás con lo de Ingrid Betancourt. He pasado por todos los obstáculos posibles y ha sido una prueba para no desfallecer. Al mismo tiempo, tendré tiempo de mirar estos aprendizajes", mencionó.

Crítica al plan de Gobierno de Petro

"Las matemáticas de Petro están muy mal, y eso que es una persona muy inteligente y que ha estado como Congresista. En esa inteligencia, hace combinaciones y mezclas que no son ciertas, yo se las presenté y lo enfrenté. Dice cosas y mentiras, cálculos que nadie entiende, luego cambia de versión, tiene las bodegas que salgan a respaldarlo. Con solo una muestra de programas, le hace falta 65 billones de pesos que no sabemos de dónde le van a salir, eso sale en su plan de Gobierno. Tiene un ejército de bodegas que salen a agredir a quien no está de acuerdo con él. Lo que él dice no es correcto, está mintiendo. Mentir para llegar al poder es populismo", mencionó.

Luis Ernesto Gómez y unión al Pacto Histórico

"No tengo ni idea qué piensa, qué hace o qué quiere Luis Ernesto Gómez, él no dio ni un volante por mí. Pienso que cada persona está donde quiere estar. No tiene por qué estar conmigo, la gente no tiene por qué votar por alguien que no quieran votar. Cada uno tiene sus principios y hay una forma de tenerlos y demostrarlos", contó.

Caso Ariel Ávila y 'Fico'

"No mandé a Ariel Ávila, se lo he respondido a 'Fico'. Él ha sido cariñoso y me demuestra admiración, he trabajado con él. Ahora... Yo en la campaña no tengo nadie que diga: necesitamos el 'antiFico' aquí o la guerra sucia allá. Yo entiendo muchas veces el desapego de la ciudadanía porque muchas personas no cumplen, pero yo no lo he hecho. Yo no mando a nadie para ninguna parte", mencionó.

¿Trabajar en un gobierno de 'Fico' si él es presidente?

"Yo no he considerado esa posibilidad porque estoy concentrado en ganar las elecciones. Yo nunca en mi vida trabajaré en un proyecto político que no comparta. Santos me ofreció ser ministro de Educación y le dije que no. Duque, antes de posesionarse, me dijo lo mismo, también le dije que no. Yo no estoy buscando puesto en actividad política", finalizó.