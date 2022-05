La gran promesa incumplida de Rodolfo Hernández

Prometer todas esas cosas con las que sueñan los ciudadanos ha sido un sello de las aspiraciones electorales del ingeniero Rodolfo Hernández. Cuando iba a ser alcalde de Bucaramanga, su principal promesa fue entregar vivienda a 20 mil bumangueses.

Días antes de la elección Rodolfo Hernández repartió entre los barrios más deprimidos de Bucaramanga una carta numerada en la que prometía a los ciudadanos que si votaban por él ingresarían al programa 20 mil hogares felices.

Los ciudadanos debían registrarse en la pagina www.20milhogaresfelices.com, ingresar el número de la carta e identificar al padre o madre cabeza de hogar que obtendría el beneficio de la vivienda. La carta debía presentarse en la Secretaría de Desarrollo Social cuando ya Rodolfo Hernández fuera elegido alcalde.

Sin embargo, una vez en la Alcaldía, el ingeniero Rodolfo Hernández no cumplió con su promesa. Primero, afirmó que no se iban a entregar viviendas sino lotes con servicios y que el proceso estaba suspendido, pues no había logrado negociar el predio donde se entregarían estos lotes.

Al terminar su mandato, Hernández no cumplió y no entregó ni lotes ni viviendas.

El ciudadano Jaime Núñez, a través del abogado Sergio Toledo, demandó el cumplimiento de la promesa y espera que se tramite el proceso y que se obligue al hoy candidato a la presidencia de la República, Rodolfo Hernández, a cumplir su principal promesa de campaña y entregar las casas a los 20 mil ciudadanos que votaron por él.