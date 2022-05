Gloria Estrada demostró su inocencia, luego de que culpables confesaran

Gloria Estrada, presidenta del Concejo Distrital de Cartagena, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre su regreso al Concejo tras ser liberada, pues había sido capturada con un kilogramo de cocaína. Asimismo, manifestó que teme por su vida tras su captura.

Estrada manifestó que logró demostrar su inocencia: "El caso aún está en investigación y no me puedo referir mucho a él. Pero lo que sí puedo decir es que Dios colocó en el corazón de esas personas decir la verdad. Eso lo muestra la evidencia, esto es un acto criminal bajo, desde los primeros días de enero había sido amenazada, pensé que no podían llegar tanto, pero ahí estamos. Yo temo por mi vida, y si fueron capaces de lo que paso, no sé de qué más son capaces."

De igual manera, la concejal reiteró que la investigación está en proceso: "Está en manos de la justicia, pero en la defensa quedó demostrado quiénes están detrás de esto. Lo que hemos evidenciado es que la panela (cocaína) nunca estuvo en el vehículo."

Sobre el día en que señalaron a Gloria Estrada de cargar cocaína aclaró: "En ese momento yo estaba con mi pareja y dos amigos, y toda la gente que venía en la otra camioneta, solo revisaron una. Eso fue en la esquina de Manga, donde nosotros transitamos a diario, se dirigieron hasta la bomba y nos sacaron. Fueron dos o tres policías y no se demoraron nada en encontrar la droga".

"Es lo más difícil que he vivido en mi vida, esto cambio mi historia, mis hijos, mis amigos, mi familia. Es que lo que me pasó le puede pasar a cualquiera. Yo no era Gloria Estrada la presidenta del Concejo, era una criminal frente a los ojos de un país, fueron momentos muy difíciles. Tenía dos opciones, quedarme en la cama deprimida o luchar. Aquí estamos fortalecidos en Dios y con ganas de salir adelante", indicó la concejal.

A su vez, Gloria Estrada resaltó que durante este tiempo ha recibido apoyo de muchas personas, pues ha recibido mensajes.

Amenazas

Finalmente, en relación a las amenazas que ha recibido afirmó: "Eso lo estaré denunciando creo que mañana. Mientras escuchaba la audiencia de la revocatoria me llegaron unos mensajes, yo estoy muy preocupada por mi familia, yo quiero decirle a Colombia que no tengo más enemigos que los que fueron mencionados en la audiencia".