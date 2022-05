Bodhert sobre la opción de Santa Fe: "Escucharemos y tomaremos decisiones"

Hubert Bodhert sería uno de los principales candidatos para llegar a la dirigencia técnica de Independiente Santa Fe tras la salida del argentino Martín Cardetti, según información de Diego Rueda, director de El VBar de Caracol Radio.

El entrenador samario, que está luchando por un cupo en los cuadrangulares con Alianza Petrolera, dialogó con el programa sobre dicha información que lo pone como el máximo candidato para sentarse en el banquillo Cardenal.

Le puede interesar:

"No he tenido ninguna conversación oficial. He escuchado mucho, no he tenido ninguna comunicación o algo semejante. El proyecto con el presidente (de Alianza Petrolera) es a largo plazo, tenemos un contrato a término indefinido, hoy tuve una reunión y estamos bien", comentó el técnico negando acercamientos.

Sin embargo, el exentrenador de Real Cartagena, Jaguares y Once Caldas, no le cerró la puerta a una propuesta para dirigir otro club.

"Todos estamos en espera de una muy buena oportunidad, donde haya un proyecto que se pueda desarrollar y se puedan demostrar las capacidades. A mí lo que más me agrada son proyectos donde se pueda trabajar. Estaremos prestos a escuchar y tomar las decisiones que haya que tomar, las puertas no se pueden cerrar. En esto siempre lo llamarán a uno, hay que escuchar y mirar todo", dijo.

Finalmente, se refirió a la posibilidad que tuvo de llegar a una Selección Colombia: "Estuvimos cerca, pero estoy contento con lo que estoy haciendo y desarrollando, el tiempo de selección llegará. Me faltan muchas cosas por hacer. Hay que seguir trabajando y creciendo en esta profesión", concluyó.