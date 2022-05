Préstamos 'Gota a gota': usuarios denuncian amenazas a través de apps

Un grupo de ciudadanos ha recibido amenazas e intimidaciones por parte de empresas que ofrecen préstamos a través de plataformas digitales. En un principio, estas se muestran "amigas" de quien lo necesita y ante la necesidad, terminan por aceptar las condiciones que ellos imponen.

Se pueden solicitar préstamos desde $50.000 hasta 1'000.000 de pesos. Sin embargo, lo que los usuarios no saben es que estas empresas le dan tratamiento indebido a los datos personales. En 10AM Hoy por Hoy recogimos algunos testimonios:

DENUNCIAS DE LOS USUARIOS

"Yo vi una publicación en Facebook que realizaban préstamos y me contacté con PROFIN, envié la solicitud por $120.000, al final consignaron $70.000 y los $50.000 restantes desaparicieron. Tenía una necesidad y en ese momento me dijeron que tenía tres meses para cancelar. Para sorpresa de muchos, antes de los 7 días empiezan a escribirle a uno al teléfono. De no realizar la cancelación, se comunicaban con las referencias", afirmó una mujer a la que llamaremos 'Marta'.

"Yo hice un crédito a través de PezCrédito por $520.000 pesos. Inicialmente yo bajé la app desde PlayStore y le di los permisos que necesitaba. Se demoraron dos días para el desembolso y me dijeron que el plazo era de 90 días, y en 7 días empezaron a llamarme. También me aprobaron otro crédito sin solicitarlo", afirmó Víctor.

"También solicité un crédito por PROFIN y la publicidad es engañosa. Yo iba por 1'200.000 y cuando el crédito se le vence y uno necesita asesoría no le contestan el teléfono contó 'Óscar'.

LOS EXPERTOS EN EL TEMA



Una experta en el tema reiteró que, cada vez es son más frecuentes estos tipos de créditos sin necesidad de acudir al banco, solamente en cuestión de minutos a través de aplicativos móviles:

"Se requiere mayor atención para saber quién le presta y cuánto es que va a terminar pagando. Esta es una denuncia muy sencilla que se puede hacer ante la Superintendencia y en el cobro de los intereses se camuflan unas trampas terribles", comentó María Carolina Corcione, exsuperintendente delegada para la Protección del Consumidor de la SIC.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio