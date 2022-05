Najera sobre su salida de Nacional: "La relación ya estaba desgastada"

El exfutbolista Francisco Najera, quien a su vez continúa su preparación para ser entrenador y dirigente deportivo, habló con El VBar sobre su actualidad y también hizo referencia a su pasado en Atlético Nacional.

Najera, fue director deportivo del cuadro Verdolaga y tras la llegada de Emilio Gutiérrez a la presidencia de la institución, pasó a ser el asistente técnico de Alejandro Restrepo en su última etapa con el equipo.

Al respecto, destacó: "Las dos experiencias fueron muy significativas, no pensé que ser entrenador me gustara tanto, pero hay una gran necesidad de personas capacitadas en dirección deportiva, estoy capacitándome en los dos escenarios y vamos a ver qué pasa. Estoy terminando la licencia pro, pensando en una maestría o especialización y tener la posibilidad de estar abierto a un buen proyecto".

"Yo en ese momento, veía que mi etapa en la dirección deportiva estaba finalizando (con la llegada de Emilio Gutiérrez), venía un presente con la intención de dirigir de manera diferente el club. Ser entrenador era algo que me llamaba la atención, poder estar en cancha y esa oportunidad fue muy buena para mí, no fue una mala decisión, fue lo que tenía que hacer en ese momento", resaltó.

Finalmente, sobre si hubo una decisión apresurada por las directivas de acabar con el proceso de Alejandro Restrepo al mando del equipo, dijo: "El desgaste empezó a existir. Pensando en la dinámica del fútbol, no logramos tener un buen cuadrangular el año pasado y no se veía el mismo ambiente, quizá este torneo que iniciamos, no íbamos tan mal, en momentos del juego queríamos algo más del plantel y de la intención de juego. Fue una relación que se había desgastado y no veían que nosotros tuviéramos la capacidad para seguir al frente del proyecto", concluyó.