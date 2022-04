Rodolfo Hernández y Fajardo, más lejos que cerca: "Yo lo duplico"

Rodolfo Hernández, candidato presidencial, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la supuesta alianza que tendría con Sergio Fajardo, viendo la cercanía en redes sociales.

"Yo no sé qué pensará la ciudadanía con el resultado de una encuesta que yo no contraté, sino que la hicieron algunos medios con una empresa profesional. Los números hablan por si solo. Ya tengo la experiencia en Bucaramanga, tenía 0 y cuando votaron por mí fue el 32%. No digo que no sea científica, pero tiene muchas variables. Esa vez los dejé fríos, helados, como va a pasar ahorita", empezó diciendo sobre las encuestas.

Lea más:

Sobre Federico Gutiérrez y la campaña que ha tenido con el Equipo Por Colombia, también dejó varias críticas.

"Fico no me gana a mí, solo como soy yo, solo no me gana, yo lo triplico. Para poder ver ese resultado le tocó hacerme gavilla. Fico es Uribe, Fico es César Gaviria, que acabó con el campo, Fico es Andrés Pastrana... Son muchos contra uno mismo. Yo soy un ingeniero campesino que ha trabajado toda la vida mostrando resultados positivos. Ese es Rodolfo Hernández, no tengo especializaciones internacionales, sino ingenierito aquí de la Universidad Nacional", contó.

Finalmente, sobre la alianza con Sergio Fajardo, mencionó que él es quien debe adherirse, porque Hernández estaría por encima en las encuestas.

"Si lo doblo, cómo voy a retirarme. Lo dijo la ciudadanía. Yo lo duplico. Él es inteligente y me va a decir que se adhiere. La gran mayoría de las campañas en Colombia es con plata robada, por lo general, no toda, pero casi. Aprendí eso. No puedo ceder y traicionar a mis electores cuando voy con el 14% y él con el 6. Si yo estuviera al contrario, estaría llamando a Fajardo y diciéndole que tiene mi apoyo, voy a hacer un comunicado donde invito a que los que me apoyen a mí, que vayan con usted. La gente es la que está diciendo que yo no llegue a la campaña de él, sino él", contó.