Superintendencia abre investigación a Bavaria por contratos de exclusividad

La Superintendencia de Industria y Comercio decidió abrir una investigación a la empresa Bavaria por el abuso de posición de dominio en el mercado de cervezas. La compañía ha suscrito contratos de exclusividad, los cuales han aumentado exponencialmente en los últimos años.

El Superintendente Andrés Barreto habló en 6 AM de Caracol Radio lo que implica esta situación en el mercado, "evidentemente los consumidores solo podríamos consumir una marca de un producto en particular".

"Los contratos de exclusividad no están prohibidos pero cuando se suscriben tantos, sobretodo por alguien que tiene posición de dominio en el mercado, no permitirían que yo me saliera como tendero o vendedor de esa relación contractual, y esto estaría generando una presión en el mercado para que ningún otro vendedor pueda crecer o ingresar", afirmó el superintendente.

Barreto aseguró que "la restricción a la competencia vendría dada por el abuso de la posición de dominio, Bavaria tiene el 92% del mercado de las cervezas, y el hecho de que ya en una ocasión se les había señalado la necesidad de cesar con estas actividades".

"Lo que se impone en estas situaciones es una multa, también se pueden llegar a dar varias órdenes, como cesar la suscripción de los contratos de exclusividad o implementar un programa de cumplimiento de mejora", comentó el superintendente.

"La queja fue impuesta por un competidor directo de la empresa, la Central Cervecera de Colombia S.A.S.", concluyó Barreto.