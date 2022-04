Juan Carlos Pereira: "Al proceso que venimos haciendo le falta un título"

Juan Carlos Pereira, volante de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad del cuadro Embajador y su momento personal, tras volver a la titular en el equipo de Alberto Gamero. El cartagenero se mostró ilusionado con alcanzar el título.

"El proceso que hemos venido haciendo, lo digo así porque yo estado en el tiempo que ha estado el profe Gamero, le hace falta un título. Yo pienso que el equipo viene trabajando bien, obviamente hay que ajustar detalles como en todos los equipos hacen, no somos perfectos, nos equivocamos y para eso trabajamos durante la semana", comentó Pereira sobre la posibilidad de lograr una estrella.

Al respecto añadió: "el equipo hoy por hoy está muy mentalizado que el título está muy cerca, porque viene haciendo las cosas muy bien, viene jugando muy bien, viene motivado con la mentalidad muy alta. Seguramente con la ayuda de Dios en las finales vamos a darle esa alegría a nuestra hinchada que tanto lo necesita y que por el proceso que estamos haciendo nos lo merecemos".

Respecto al juego ante Jaguares por la Copa Colombia, donde Millonarios se impuso 3-0, señaló: "contento por el triunfo, fue un partido bastante interesante en lo grupal y lo personal, eso nos ayuda a seguir creciendo y a pensar en el clásico".

Precisamente del clásico, comentó, dejando en claro que no hay ventaja para Millonarios: "más que ventaja, es un clásico y los clásicos tienen un sabor diferente, va a ser un partido muy disputado, muy físico, el que mejor esté va a ganar. Nosotros venimos bien, con una buena racha. Tenemos una ventaja de puntos muy grande a favor de ellos".

De su regreso al once titular, el volante de 29 años dijo: "venía preparándome para la oportunidad, había tenido muy pocos minutos, pero siempre con la mentalidad de muy buen competir y de seguir trabajando. Estos partidos contra Pereira y Jaguares nos han ayudado a crecer. Siempre dispuesto cuando me necesiten".

Mientras que resaltó el manejo de Alberto Gamero para que no se confíen por haber logrado la clasificación anticipadamente: "él permanentemente nos está abriendo los ojos, pellizcándonos, es un tema que suele pasar. Él lo ha sabido llevar, el partido pasado en Liga tuvimos una derrota, creo que no la merecíamos. Es una cosa de fútbol, no todos los partidos se ganan, independientemente de eso, de jugar bien o mal, siempre salimos a ganar".