Richard Celis: "Sabemos la magnitud del partido por lo que es el clásico"

Este fin de semana se vivirá una nueva edición del clásico capitalino. Millonarios recibe a Santa Fe en la fecha 17 de la Liga Colombiana cuando los azules quieren ponerse líderes de la tabla y los rojos seguir con la ilusión de clasificar.

"Sabemos la magnitud de partido que tenemos el domingo, es un partido donde nos puede seguir poniendo más cerca del liderato, más que todo el partido tiene un plus por ser el clásico, por todo lo que representa", dijo Richard Celis, jugador de Millonarios, en diálogo con El VBar de Caracol Radio.

"Estamos convencidos, venimos muy motivados", añadió.

Richard Celis confesó que la adaptación con el equipo albiazul ha sido fácil gracias al trabajo del cuerpo técnico y la confianza que le dan a los jugadores.

"La confianza que te brinda el equipo, la manera en que se entrenan, cómo el profesor se acerca y te da las ideas, te muestra todo lo que él requiere de cada jugador, eso te hace ver las cosas con más facilidad, hace que te proyectes más rápido en el funcionamiento que él tiene. No me costó mucho porque todo te lo da el cuerpo técnico", afirmó.

El venezolano aseguró que Millonarios ha conseguido ser uno de los equipos más efectivos este semestre gracias al trabajo en las prácticas y los errores que se corrigen con cada rival.

"Somos el primer o segundo equipo con mayor posesión del balón, siempre lo demostramos, siempre tenemos más de cinco opciones de gol, eso es por el trabajo que realizamos en la semana, lo que vemos durante el partido", comentó.

Millonarios es tercero en la tabla de posiciones con un punto menos que el líder Atlético Nacional, por lo que se juega la punta con la tranquilidad de tener el puesto asegurado en cuadrangulares.

En distinto momento llega Santa Fe, que si quiere seguir en la pelea por el título necesita sumar todos los puntos posibles en adelante. Actualmente el León se ubica en la casilla 11 con 22 puntos.