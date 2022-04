Santiago Montoya: "Nunca he compartido el hecho de pedir perdón"

Santiago Montoya pasó por Millonarios entre 2018 y 2020, no obstante, no tuvo un muy buen paso por el cuadro Embajador debido a sus constantes lesiones. Además, quedó en la memoria del hincha albiazul por el recordado penal que falló en la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020 ante Deportivo Cali.

En la más reciente jornada de Liga Colombiana entre Pereira y Millonarios, el antioqueño regresó al gol con la 'ley del ex' y le dio el triunfo al cuadro Matecaña, además de conseguir tres puntos que le dan vida al equipo risaraldense de cara a clasificar.

En El VBar, Montoya se refirió a dicha anotación que tuvo una airada celebración y que fue criticada en redes sociales por hinchas de Millonarios.

"Fue una felicidad muy grande porque llevaba mucho tiempo sin marcar, desde que volví a las canchas. Venía con deseos de marcar. Se dio contra Millonarios que es pura casualidad, pero era más el significado de volver a marcar", comentó el futbolista de 30 años.

"El tema de pedir perdón no lo he compartido, yo pensaba mucho en no celebrar, pero eso de levantar las manos y las palmitas, no. Cada uno piensa diferente pero nunca lo compartí, es más, es la primera vez que le hago gol a un ex equipo. Esa sensación no la pude evitar se me vinieron a la mente tantas luchas que pasé y volver a sentir esta emoción de marcar un gol me salió de adentro", añadió.

Por su parte, mientras comentó que las lesiones son un tema del pasado, destacó que su paso por Millonarios no fue como esperaba.

"Millonarios fue difícil porque llegué con muchos sueños, queriendo muchos logros ahí, y no fue así. Fuimos campeones de Superliga y, a partir de ahí, no fue tan bueno porque fueron semestres sin clasificar a los ocho. Yo intentaba ayudar al equipo desde afuera. Las cosas no son cuando uno quiere", resaltó.

Finalmente le envió un mensaje a la hinchada del equipo Embajador, haciendo énfasis que no le presta atención a los comentarios que le hacen en redes sociales.

"Era bueno aclarar las cosas y decir por qué mi celebración, por ese deseo que venía acarreando mucho tiempo. Las redes, he aprendido a manejar todo eso. No hay que prestar atención, hay gente que expresa mucho odio a través de ellas y se desquitan allí. Cuando uno se iguala y contesta, sale perjudicado. Uno si lee porque ve por ahí comentarios, pero eso no es uno. No me afecta la verdad", concluyó.