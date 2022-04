Santiago Arias: "Quiero estar más tiempo en la Selección Colombia"

Santiago Arias recientemente regresó a los entrenamientos con el Granada, luego de una larga recuperación producto de una lesión muscular que lo tiene por fuera de las canchas desde diciembre de 2021.

El lateral derecho de 30 años, habló a fondo con El VBar, haciendo referencia a la recuperación de dicha lesión, la situación de la Selección Colombia y sus deseos de volver a usar la camiseta 'Tricolor', la era Carlos Queiroz y hasta los aprendizajes con Diego 'Cholo' Simeone, entre otros temas.

Avance de la recuperación

"Bastante bien. Ya he empezado con el grupo a trabajar un poco y espero la próxima semana empezar de lleno, terminar un entrenamiento completo a ver si de aquí a dos semanas estoy de regreso a las canchas

Atrás quedó la grave lesión de tobillo que sufrió con la Selección Colombia

La lesión bien, sin ningún problema. El tobillo después de casi el año, bastante bien, pude volver a jugar y al final de la primera parte de la temporada, tuve una pequeña lesión en los isquios, pero ya evolucionando. Es una lesión diferente. Yo hice pretemporada con el Atlético sin problema, los partidos que tuvimos los hice bien. Al final me prestan. Después de casi 9 meses sin jugar, cuesta volver. Estuve en un momento en el que me costó, pero tras tres meses, cuatro meses, pude jugar e incluso hice un gol. Luego llegó esta lesión y es lo que me aleja del campo".

¿Qué le pasó a la Selección Colombia?

"Triste por la situación, por no haber podido ayudar a los compañeros. Siempre hay la ilusión de volver y ante todo creo que como buen colombiano apoyando a mis compañeros. No se dan las cosas por unos resultados que de pronto se podía haber hecho más. Al final como jugador de selección siempre se quiere dar lo mejor, en las eliminatorias de Sudamérica no regalan nada, la eliminatoria estuvo pareja, aparte de Brasil, fue pareja. No se marca que es lo importante y hay que aprovechar las acciones que se tienen, Colombia tuvo partidos para hacer, pero no se pudo. Ahora hay que replantear, empezar de cero y buscar el cupo al próximo".

La era Carlos Queiroz

"Cada entrenador tiene sus métodos. Yo estuve con él y como jugador hay que adaptarse a lo que quiere el entrenador. Él no había tenido la oportunidad de estar en Sudamérica antes y eso tal vez le costó. No hubo problemas con él, ni con él ni con nadie. Al final esto es un proceso y lleva su tiempo"

"No estuve en ese momento en los partidos (contra Uruguay y Ecuador), no sé qué habrá pasado internamente. Es un grupo tranquilo que habla todo, no creo que esté para pelear con ningún entrenador, el tiempo mío en Selección nunca hubo ningún problema como se comentó en ese momento, me parece irreal, no creo que haya pasado nada de lo que se habló. Al perder se especula mucho y eso afectó mucho a la parte técnica como a los jugadores. Nadie quiere perder, pero puede pasar. Hay camino por recorrer para sacarlo adelante, no es quedarse en esas derrotas".

Aprendizajes de la lesión y el deseo de regresar a Selección

"Uno aprende a valorar todo. Esto ayuda a crecer, mirar hacia adelante. Todavía tengo mucho por dar, mi carrera está en una buena parte, quiero estar más tiempo en Selección pero depende de los entrenadores, de cómo esté en la parte futbolística. Siempre he querido volver a Selección, hubo un momento que estuve bien y no se dio la oportunidad de volver y era entendible, pero siempre estoy esperando un llamado, sería mi felicidad".

Aprendizajes con el Cholo Simeone

Aprendí mucho la parte defensiva. Venía de una liga ofensiva como la holandesa donde se me pedía llegar al área rival, tirar centros y hacer goles. Llegar al Atlético fue un cambio brusco, él me dijo que tenía que seguir haciendo lo mío, pero sí mejorar el cierre de espacio, ser más disciplinado en la posición y la zona defensiva