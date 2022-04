Sierra: "Ganarle a Millonarios no significa que vamos a entrar a los ocho"

Carlos Sierra fue la figura del América de Cali en el partido por la Fecha 14 de la Liga Colombiana ante Millonarios, en lo que fue triunfo por 3-2 del cuadro Escarlata con dos anotaciones suyas.

En El VBar, el volante de 31 años, se refirió a cómo ha actuado en el América de Cali con destacadas presentaciones, pareciendo ser este su lugar en el mundo.

"Solo he tenido la oportunidad de estar bien acá en América, en Tolima me lesioné y no pude disputar tantos partidos", dijo al respecto.

Sobre el regreso de Alexandre Guimaraes al cuadro americano, destacó: "Estamos contentos por la llegada de él, pero sabemos que este momento es difícil por lo que vivimos en el torneo y creo que con su liderazgo nos puede ayudar bastante".

Mientras tanto, sobre la salida de Juan Carlos Osorio, resaltó: "Se despidió delante de todos, yo hablé con él y me despedí personalmente. El profe es muy inteligente, sabe mucho y cuando no se dan los resultados, los directivos toman la decisión".

Finalmente, destacó la importancia de tomar con calma la victoria ante Millonarios, priorizando el hecho de "ir partido a partido".

"Tenemos que ir partido a partido. Estamos en una situación complicada, hay muchos equipos delante que tienen buenos partidos, partidos directos, sabemos que lo iremos mejorando y hay partidos que son complicados. Sabemos que tenemos talento. Si ponemos a mirarnos que vamos a llegar a los ocho y podemos pelear, nos pasa lo que nos pasa ahora, es momento de pensar en el partido a partido y no que se nos llene la cabeza de pensar que porque le ganamos a Millonarios vamos a pelear por entrar a los ocho, vamos paso a paso."