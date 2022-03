El Pulso del Fútbol, 31 de marzo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la inminente salida de Juan Carlos Osorio cómo entrenador del América de Cali. César dijo: "Esta mañana Juan Carlos Osorio se despidió de los jugadores del América de Cali y se llegó a un acuerdo con los directivos. Aunque él se iba a ir sin indemnización después de finalizar el torneo, eso no se dio". Sobre el tema Óscar agregó: "Le pregunté a Tulio Gómez y me dijo que el acuerdo ya está, pero que todavía no se ha firmado nada oficial y se espera que se resuelva en las próximas horas".

