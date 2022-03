La curiosa anécdota de Sergio Fajardo sobre su preparación para los debates

Continua la maratónica campaña para la presidencia de la República, de cara a las elecciones del próximo mes de mayo, y los precandidatos siguen compartiendo varias de sus experiencias a través de redes sociales.

En las últimas horas el candidato de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo compartió un video, grabado durante una reunión con su equipo de campaña, en la que recuerda los consejos que ha recibido para su participación en los medios.

En la grabación Fajardo usa un tono jocoso para explicar lo que debe hacer en un minuto, que es el tiempo promedio que tiene cada candidato para hacer sus intervenciones en los debates presidenciales.

“Voy para un debate donde nos dicen, usted tiene un minuto para la respuesta y allí nos van a ver tres millones de personas. Entonces la gente que me quiere me dice no frunza el ceño, abra los ojos, y lo hago (…) Entonces me pongo a pensar en el debate, el ceño, los ojos, la sonrisa, y ya en eso he perdido 15 segundos”, recordó.

“Luego ustedes me dicen, las emociones, hay que emocionar a la gente, y yo me acuesto todas las noches y pienso cómo voy a ser más emocionante mañana, y después Cristo me dice, ¡piense en el titular! Y me pongo a pensar en todo eso, más el titular y se me acabó el tiempo en el debate”, señala Fajardo en medio de risas.

El video ha sido compartido en rede sociales y ha recibido cientos de comentarios de internautas.