Usuario recibió factura por 276 millones de la Electrificadora de Santander

Ademar miranda, habitante del barrio Inscredial de Barrancabermeja habló esta mañana en entrevista con Gustavo Gómez sobre la última factura que recibió de la Electrificadora de Santander (ESSA).

En su hogar de tres personas instaló un juego de paneles solares para disminuir el costo de la cuenta de energía, misma que llegó este mes por un valor de 276´076.805 de pesos.

Inmediatamente, después de recibirla, el 11 de marzo, hizo un derecho de petición a la empresa prestadora del servicio. La ESSA, subsidiada por EPM.

Sin embargo, sigue a la espera de una respuesta que, según le indicaron en una llamada el día ayer (22/03/2022), llegará en los próximos días.

Por lo que, entre risas, concretó “Lo más triste no es que el error se presente, sino que no sea detectado para que no llegue hasta el usuario”.