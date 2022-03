José Luis Chunga aprendió a cobrar tiros libres junto a Sebastián Viera

José Luis Chunga, portero que marcó un golazo de tiro libre en la victoria de Alianza Petrolera sobre Águilas Doradas, dialogó con El Carrusel Caracol sobre su anotación y desde cuándo viene practicando la pelota quieta. Chunga explicó que trabajaba los cobros junto a Sebastián Viera en Barranquilla.

"Gracias a Dios ayer tuve la oportunidad de poder marcar y abrir el marcador para el equipo. Es algo que venía entrenando desde hace rato pero no había tenido la posibilidad de cobrar", comentó al respecto.

Y añadió: "desde el año pasado el profe me preguntó si no me atrevía a patear un tiro libre, yo le dije que sí, que desde Junior venía practicando... Con Sebas no quedábamos hablando y apostando".

Al respecto concluyó que conocía al portero Juan David Valencia desde tiempo atrás: "yo conozco a JuanDa desde hace muchos años, lo enfrenté en una final que le ganamos al Medellín en la Sub-20 de 2011. Cuando mandó a mis compañeros que hagan una contrabarrera, eso le dificulta un poco más a él la visión, cuando voy en carrera veo que él da un paso más y ahí decidí pegarle fuerte a la pelota".

Para el portero barranquillero, los porteros cuentan con un plus al momento de ejecutar los tiros libres. "Respetando a todos los compañeros de cada equipo, los arqueros tenemos una buena pegada, precisión, buena técnica. En una pelota quieta uno tiene un plus y una ventaja. El tener una muy buena ubicación y una buena técnica de golpeo al momento de la pegada".

Alianza Petrolera derrotó 2-1 a Águilas Doradas y llegó a 16 puntos, parcialmente en el octavo puesto de la tabla.