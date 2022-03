El senador electo Ariel Ávila denuncia fraude electoral

El senador electo Ariel Ávila habló en 6 AM de Caracol Radio sobre las denuncias de fraude electoral en las elecciones del domingo, 13 de marzo.

A través de un video grabado en Pereira por el equipo jurídico del senador, denunciaron que al momento de digitar el número de votos recibidos por Ariel Ávila el sistema arroja cero, lo cual coincide con las denuncias presentadas por el Pacto Histórico.

"Cuando inicié campaña pedí que nos dejaran auditar el software, no fue posible. Todo esto se hubiera evitado si el registrador hubiera permitido auditar el software electoral", afirmó Ávila.

El senador y su equipo le pidieron a las autoridades abrir las bolsas y contar los votos, a pesar de la buena votación de Ávila aseguró que "no me gusta que me roben, contemos los votos y lo que fue, fue y ya".

Además, "las propuestas que vamos a lanzar para las elecciones presidenciales son elegir un registrador ad hoc, y que este señor no esté ahí porque no sentimos garantías, y que podamos realizar una auditoría.", concluyó el senador.