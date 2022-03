Él tiene que estar arrepentido, no pensó en las consecuencias: Bessudo

En redes sociales, Suani Lefevre Bessudo, nieto del presidente de Aviatour, Jean Claude Bessudo, publicó un video en el que afirmó cómo, supuestamente , había anulado los votos "petristas".

"Si se preguntan como hice (anulación de votos), pues muy fácil: Cuando ellos votan, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel. Yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían, pues ponía un nombre falso y otro número de cédula. Además, si no se daban cuenta, les daba el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta. De nada, Colombia”. dijo Suani en el video.

Sobre este episodio habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio su abuelo Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, y contó que sigue en marcha una investigación

Noticia en desarrollo..