Jackson: "La situación de la Selección no es de delanteros, es de conjunto"

Jackson Martínez pasó por los micrófonos de El VBar para hablar de su nueva faceta como cantante luego del retiro provocado por una grave lesión en uno de sus tobillos.

“Estamos haciendo música, llevando un mensaje centrado en honrar el nombre de Dios. La música la escucho desde niño, tengo la habilidad de tener oído musical. Este género (rap-trap) yo lo escucho desde pequeño, pero con otro tipo de contenido”, resaltó.

Le puede interesar:

Otro de los temas sobre los que habló el ex delantero del Atlético de Madrid, Porto y Medellín, fue sobre la Selección Colombia, haciendo énfasis en la falta de opciones de gol que se generan.

"La situación de la Selección, no es solo de delanteros, es de conjunto, no se están creando las ocasiones de gol que normalmente se creaban. Uno como delantero si solo hay una, hay que meterla y si la falla no hay nada que decir cuando se reciben las críticas. La sensación de un delantero de que vas a tener una sola opción de gol en los 90 minutos, es preocupante", concluyó.

Vea la entrevista completa con Jackson Martínez a continuación.